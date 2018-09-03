Черышев прокомментировал включение в число претендентов на звание автора лучшего гола года

Гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) в матче 1/4 финала чемпионата мира вошел в десятку претендентов на звание лучшего мяча года. 27-летний игрок "Валенсии" в интервью РФС прокомментировал данную новость

- Конечно приятно, что гол посчитали красивым, но я думаю, что мои лучшие забитые мячи еще будут впереди. Но отмечу, что это уже один из моих любимых голов в карьере, - сказал Черышев. - Жалко, что он не помог сборной России пройти дальше.

Это было бы намного лучше и эмоциональнее для нас, ну ничего страшного. Когда забиваешь в четвертьфинале чемпионата мира, то это тяжело осознавать. Всегда любой ребенок мечтает играть и забивать на чемпионате мира. Для меня это сказка.

Обладатель Приза имени Пушкаша будет назван 24 сентября в Лондоне во время церемонии вручения наград ФИФА по итогам голосования пользователей на сайте организации.

Гол Черышева хорватам - в топ-10 ФИФА. Кто забил лучший мяч?