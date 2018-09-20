Черышев поблагодарил Рабинера за книгу о сборной России на ЧМ-2018

Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 Денис Черышев записал видеообращение, которое было показано во время презентации книги обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера о выступлении национальной команды на домашнем турнире.

– Очень приятно, что вышла в свет книга Игоря Рабинера про чемпионат мира 2018. Были потрясающие эмоции для нас. Хочется сказать спасибо, что вы написали эту книгу. Думаю, что всю жизнь мы будем вспоминать эти чувства и эмоции, которые нам удалось подарить болельщикам. Спасибо! (Арман Мкртчян)