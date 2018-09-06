Черышев назвал гол в ворота Хорватии сказкой

Полузащитник сборной России Денис Черышев в интервью пресс-службе ФИФА поделился мнением о номинации его гола в ворота Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира на Приз имени Пушкаша. Помимо удара 26-летнего хавбека, за эту награду поборются еще 9 голов - среди их авторов Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Бенжамен Павар и другие.

- Забить в четвертьфинале чемпионата мира - нечто восхитительное, - сказал Черышев. - Все дети, которые начинают играть в футбол, мечтают об этом. Признаюсь, до сих пор не осознал, что это значит для меня. Это словно сказка.

На ЧМ-2018 Черышев забил 4 мяча, поделив второе-шестое места с Ромелу Лукаку, Антуаном Гризманном, Кильяном Мбаппе и Криштиану Роналду. Лучши бомбардиром турнира с шестью голами стал Харри Кейн.

Обладатель Приза имени Пушкаша будет назван 24 сентября в Лондоне во время церемонии вручения наград ФИФА по итогам голосования пользователей на сайте организации.