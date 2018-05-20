Черышев и Нойштедтер приехали в расположение сборной в Австрии раньше команды

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев и защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прибыли в расположение сборной России в австрийском Нойштифте. Примечательно, что они приехали на место сбора раньше основной части команды, которая в данный момент летит в Австрию из Москвы.

К тренировкам в Австрии российская сборная приступит в понедельник. А 30 мая в Инсбруке команда проведет товарищеский матч с австрийцами. (Дмитрий СИМОНОВ)

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