19:15 | Футбол — Сборная России

Черышев и Нойштедтер приехали в расположение сборной в Австрии раньше команды

Роман НОЙШТЕДТЕР. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман НОЙШТЕДТЕР. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев и защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прибыли в расположение сборной России в австрийском Нойштифте. Примечательно, что они приехали на место сбора раньше основной части команды, которая в данный момент летит в Австрию из Москвы.

К тренировкам в Австрии российская сборная приступит в понедельник. А 30 мая в Инсбруке команда проведет товарищеский матч с австрийцами. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Сегодня. Нойштифт. Красно-белой лентой сотрудники отеля оградили свою территорию от посторонних перед приездом сборной России, но для журналистов &quot;Спорт-Экспресс&quot; сделали исключение.

 

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