Черчесову подарили торт в честь дня рождения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов за ужином в честь своего 54-летия получил от команды праздничный торт, информирует пресс-служба команды. Ранее игроки подарили наставнику футболку с 54-м номером.

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда провела 12 матчей (4 победы, 3 ничьи, 5 поражений).

Ближайший матч сборная проведет 3 сентября на "Арене Химки", соперником станет "Динамо". Начало матча - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Станиславу Черчесову - 54!