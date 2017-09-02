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19:57 | Футбол — Сборная России

Черчесову подарили торт в честь дня рождения


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов за ужином в честь своего 54-летия получил от команды праздничный торт, информирует пресс-служба команды. Ранее игроки подарили наставнику футболку с 54-м номером. 

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда провела  12 матчей (4 победы, 3 ничьи, 5 поражений).

Ближайший матч сборная проведет 3 сентября на "Арене Химки", соперником станет "Динамо". Начало матча - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

 

5⃣4⃣🎂🎉 #СборнаяРоссии #TeamRussia #Черчесов #Cherchesov #деньрождения #happybirthday

Публикация от Сборная России | Team Russia (@teamrussia) Сен 2 2017 в 9:56 PDT

 

Станиславу Черчесову - 54!

 

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