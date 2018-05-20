Черчесову подарили шнапс. Но пить не заставляли

Сотрудники отеля Jagdhof в Нойштифте повесили торжественный плакат в честь приезда сборной России по футболу, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Гостиница планировала организовать и выступление местного оркестра, но, как сообщили представители отеля, главный тренер Станислав Черчесов предпочел обойтись без помпы, чтобы приезд проходил в спокойной рабочей обстановке.

Тем не менее, перед входом все равно установили микрофон и усилитель звука. Сразу по прибытии Черчесову вручили корзину с подарками. В ней в частности была бутылка шнапса.

- Опять? - шутливым тоном спросил Черчесов, намекая на то, что в прошлом году, когда сборная готовилась здесь же к Кубку конфедераций, ему также вручили местный алкоголь. Как и год назад, тренер россиян употреблять шнапс вежливо отказался.

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Российская сборная второй год подряд остановилась в отеле Jagdhof – единственном пятизвездном в этом районе Тироля. Первую тренировку в Австрии команда Черчесова проведет в понедельник.

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