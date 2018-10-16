Черчесова в Лондоне узнала 80-летняя англичанка. Разговор вышел удивительным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России"рассказал о своем недавнем общении с коллегами в Лондоне на церемонии вручения премии The Best ФИФА. Он успел пообщаться и с английскими болельщиками.

– Изменилось отношение моих коллег к России. Все в один голос отмечали, насколько все четко было организовано, – отметил Черчесов. – Я как общался с Дешамом, Даличем, Левом, Мартинесом, так и общаюсь. Поразило кое-что: когда я стоял около автобуса, ко мне подошла англичанка лет 80. Она меня узнала и начала говорить не про сборную, а про Россию, про красивый турнир. Такие вещи с гордостью воспринимались. Поговорили с ней на моем ломаном английском. Кстати, лондонский английский мне не совсем понятен был. По 50 раз переспрашивал.

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