Черчесова наградили орденом "Слава Осетии"

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом "Слава Осетии", сообщает ТАСС. 55-летний специалист поблагодарил руководство республики за награду и подарил главе Северной Осетии футболку национальной команды с автографами игроков.

– Находясь у руля главной команды страны, Черчесов в очередной раз прославил свою маленькую республику высокими результатами, – цитирует Битарова ТАСС. – Очень приятно, что у осетинского народа есть такие представители. По окончании чемпионата мира мы приняли решение наградить нашего выдающегося земляка высшей наградой республики – орденом "Слава Осетии", хотя эту награду он заслужил намного раньше.

Черчесов родился в городе Алагире. Под руководством 55-летнего уроженца Северной Осетии сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила по пенальти Хорватии (2:2, пен. 3:4).