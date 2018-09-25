Черчесов занял девятое место в рейтинге лучших тренеров по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал девятым в голосовании на лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА. Российский специалист занял девятое место, набрав 2,1 процента голосов.
Напомним, победу в голосовании одержал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. В тройку лучших также вошли Зинедин Зидан (экс-"Реал") и Златко Далич (сборная Хорватии).
Лучший тренер 2018 года по версии ФИФА
Итоги голосования
1. Дидье Дешам (сборная Франции) – 30,5 процента
2. Зинедин Зидан ("Реал") – 25,7
3. Златко Далич (сборная Хорватии) – 11,8
4. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 11,2
5. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 7,2
6. Диего Симеоне ("Атлетико") – 3,2
7. Роберто Мартинес (сборная Бельгии) – 2,6
8. Эрнесто Вальверде ("Барселона") – 2,4
9. Станислав Черчесов (сборная России) – 2,1
10. Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 1,6
11. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") – 1,3
Победитель был выбран по итогам голосования капитанов и тренеров национальных сборных, а также журналистов.