Черчесов занял девятое место в рейтинге лучших тренеров по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал девятым в голосовании на лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА. Российский специалист занял девятое место, набрав 2,1 процента голосов.

Напомним, победу в голосовании одержал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. В тройку лучших также вошли Зинедин Зидан (экс-"Реал") и Златко Далич (сборная Хорватии).

Лучший тренер 2018 года по версии ФИФА

Итоги голосования

1. Дидье Дешам (сборная Франции) – 30,5 процента

2. Зинедин Зидан ("Реал") – 25,7

3. Златко Далич (сборная Хорватии) – 11,8

4. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 11,2

5. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 7,2

6. Диего Симеоне ("Атлетико") – 3,2

7. Роберто Мартинес (сборная Бельгии) – 2,6

8. Эрнесто Вальверде ("Барселона") – 2,4

9. Станислав Черчесов (сборная России) – 2,1

10. Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 1,6

11. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") – 1,3

Победитель был выбран по итогам голосования капитанов и тренеров национальных сборных, а также журналистов.