17:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов вызвал Ерохина в сборную России

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Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал полузащитника "Ростова" Александр Ерохина в национальную команду, сообщает официальный сайт ростовского клуба. 26-летний хавбек будет готовиться к товарищеским матчам против Турции и Ганы. В нынешнем сезоне Ерохин успел провести 3 поединка в премьер-лиге и забить 1 гол. Также на его счету 3 встречи, 1 гол и две результативные передачи в отборочных раундах Лиги чемпионов

Поединок с турками пройдет 31 августа в Анталье. Встреча с африканцами запланирована на 6 сентября и состоится в Москве.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10414

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КОММЕНТАРИИ (6)
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daxi31

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18:58

outz

А это только у меня в текстовых трансляциях матчей комментарии не добавляются, или у всех??

18:19

ATA

Ероха заслужил, вот таких ребят нужно , а не тех кто назвал себя вместе с слуцкером " г-но"

18:16

Dymanomashina

После Аякса был вопрос почему Ерохин не в сборной? Теперь он отпал сам собой. Далее, думаю, что Дзюба и прочие миллионные тухлячки как-то сами собой сольются. Черчесов не будет с ними носиться и шанс будет у реально играющих ребят

18:11

футбол2018

Вот это правильно!!!Давно пора!И Могилевца неплохо бы, вместо Шатова и Дзюбы! Зачем это Г в сборной?

18:11

balaton78

Наконец-то...заслужил..

18:06

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