Черчесов вызвал Ерохина в сборную России

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал полузащитника "Ростова" Александр Ерохина в национальную команду, сообщает официальный сайт ростовского клуба. 26-летний хавбек будет готовиться к товарищеским матчам против Турции и Ганы. В нынешнем сезоне Ерохин успел провести 3 поединка в премьер-лиге и забить 1 гол. Также на его счету 3 встречи, 1 гол и две результативные передачи в отборочных раундах Лиги чемпионов
Поединок с турками пройдет 31 августа в Анталье. Встреча с африканцами запланирована на 6 сентября и состоится в Москве.
daxi31
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18:58
outz
А это только у меня в текстовых трансляциях матчей комментарии не добавляются, или у всех??
18:19
ATA
Ероха заслужил, вот таких ребят нужно , а не тех кто назвал себя вместе с слуцкером " г-но"
18:16
Dymanomashina
После Аякса был вопрос почему Ерохин не в сборной? Теперь он отпал сам собой. Далее, думаю, что Дзюба и прочие миллионные тухлячки как-то сами собой сольются. Черчесов не будет с ними носиться и шанс будет у реально играющих ребят
18:11
футбол2018
Вот это правильно!!!Давно пора!И Могилевца неплохо бы, вместо Шатова и Дзюбы! Зачем это Г в сборной?
18:11
balaton78
Наконец-то...заслужил..
18:06