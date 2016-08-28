Черчесов вызвал Ерохина в сборную России

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал полузащитника "Ростова" Александр Ерохина в национальную команду, сообщает официальный сайт ростовского клуба. 26-летний хавбек будет готовиться к товарищеским матчам против Турции и Ганы . В нынешнем сезоне Ерохин успел провести 3 поединка в премьер-лиге и забить 1 гол. Также на его счету 3 встречи, 1 гол и две результативные передачи в отборочных раундах Лиги чемпионов

Поединок с турками пройдет 31 августа в Анталье. Встреча с африканцами запланирована на 6 сентября и состоится в Москве.