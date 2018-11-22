Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Андиева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Сослана Андиева - двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе.

- Глубоко скорблю по поводу кончины своего земляка и друга, первого в истории Осетии олимпийского чемпиона Сослана Андиева, - написал тренер в Инстаграме. - Соболезнования родным и близким.

Ранее стало известно, что бывший спортсмен скончался в Москве. Ему было 66 лет.

Андиев завоевал олимпийское золото в 1976 и 1980 годах. Также он четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер РСФСР.

Также он кавалер двух орденов дружбы народов и Трудового красного знамени, работал министром спорта Северной Осетии, был депутатом трех созывов парламента.