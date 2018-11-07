Черчесов встретился с Головиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в рамках рабочей командировки в Монако встретился с полузащитником местного клуба и национальной команды Александром Головиным.

Вчера Черчесов присутствовал на матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов "Монако" - "Брюгге" и пообщался с вице-президентом клуба Вадимом Васильевым.

Ранее сообщалось, что тренер национальной сборной встретился с главным тренером "Монако" Тьерри Анри, о чем сам Черчесов сообщил в своем Инстаграме.

Напомним, "Монако" вчера уступил "Брюгге" (0:4) в Лиге чемпионов. Головин не смог сыграть из-за травмы.

В понедельник, 12 ноября, сборная России соберется в Новогорске для подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и игре Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). В списке игроков, вызванных на сбор, значится 26 игроков, но вопрос об участии в ближайших матчах Головина остается открытым.