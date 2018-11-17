Черчесов встретился с бывшими партнерами по дрезденскому "Динамо". Фото

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в Германии встретился с бывшими партнерами по дрезденскому "Динамо": Детлефом Шесслером и Флорианом Вайхертом. 55-летний специалист в своем Инстаграме опубликовал совместное фото с этими спортсменами.
Черчесов выступал за дрезденское "Динамо" с 1993 по 1995 год.
Сборная России продолжает подготовку к матчу группового этапа Лиги наций против Швеции, который состоится 20 ноября.
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