"Черчесов в скафандре и усатая сборная России". Видео

Футболисты сборной России оригинально поздравили с 55-летием главного тренера команды Станислава Черчесова. Перед тренировкой в Новогорске футболисты во главе с Артемом Дзюбой вышли на поле с накладными усами, поздравив Черчесова с юбилеем. Также тренеру вручили майку с 55-м номером на спине.

Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xPag8Pb6EJ – Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.