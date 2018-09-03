17:49 | Футбол — Сборная России

"Черчесов в скафандре и усатая сборная России". Видео


Футболисты сборной России оригинально поздравили с 55-летием главного тренера команды Станислава Черчесова. Перед тренировкой в Новогорске футболисты во главе с Артемом Дзюбой вышли на поле с накладными усами, поздравив Черчесова с юбилеем. Также тренеру вручили майку с 55-м номером на спине.

 

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