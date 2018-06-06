Черчесов в шаге от дореволюционного антирекорда

Станислав Черчесов не может победить в семи последних матчах в качестве главного тренера сборной России. После ноябрьской победы над Кореей российская команда трижды сыграла вничью (с иранцами, испанцами и турками) и четырежды уступила (аргентинцам, бразильцам, французам и австрийцам). Более продолжительная серия без побед случалась в истории отечественного футбола только два раза. С 1912 по 1914 год команда, тренируемая Георгием Дюпероном и Робертом Фульдой, в восьми встречах добилась трех ничьих при пяти поражениях, а в 1998 году российская сборная добилась на восьмиматчевом отрезке всего одной ничьей. Правда, начал ту серию Борис Игнатьев (поражение и ничья), а продолжил Анатолий Бышовец (шесть поражений). (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола:
|Команда
|Тренер
|Год
|И
|Н
|П
|М
|Завершение
|Российская империя
|Георгий ДЮПЕРОН/Роберт ФУЛЬДА
|1912-1914
|8
|3
|5
|7-40
|-
|Россия
|Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|2018
|7
|3
|4
|6-13
|?
|СССР
|Евгений ГОРЯНСКИЙ
|1973
|6
|2
|4
|1-5
|Увольнение
|СНГ
|Анатолий БЫШОВЕЦ
|1992
|6
|5
|1
|5-8
|Увольнение
|Россия
|Анатолий БЫШОВЕЦ
|1998
|6
|0
|6
|5-14
|Увольнение
|Россия
|Леонид СЛУЦКИЙ
|2016
|6
|2
|4
|6-13
|Увольнение
|СССР
|Николай МОРОЗОВ
|1964-1965
|5
|4
|1
|3-4
|Греция – 3:1
|СССР
|Эдуард МАЛОФЕЕВ
|1986
|5
|1
|4
|1-6
|Увольнение
|Россия
|Олег РОМАНЦЕВ
|2002
|5
|3
|2
|3-6
|Тунис – 2:0
|Россия
|Георгий ЯРЦЕВ
|2004
|5
|2
|3
|4-8
|Греция – 2:1