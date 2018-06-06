00:15 | Футбол — Сборная России

Черчесов в шаге от дореволюционного антирекорда


Станислав Черчесов не может победить в семи последних матчах в качестве главного тренера сборной России. После ноябрьской победы над Кореей российская команда трижды сыграла вничью (с иранцами, испанцами и турками) и четырежды уступила (аргентинцам, бразильцам, французам и австрийцам). Более продолжительная серия без побед случалась в истории отечественного футбола только два раза. С 1912 по 1914 год команда, тренируемая Георгием Дюпероном и Робертом Фульдой, в восьми встречах добилась трех ничьих при пяти поражениях, а в 1998 году российская сборная добилась на восьмиматчевом отрезке всего одной ничьей. Правда, начал ту серию Борис Игнатьев (поражение и ничья), а продолжил Анатолий Бышовец​ (шесть поражений). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола:

Команда Тренер Год И Н П М Завершение
Российская империя Георгий ДЮПЕРОН/Роберт ФУЛЬДА 1912-1914 8 3 5 7-40 -
Россия Станислав ЧЕРЧЕСОВ 2018 7 3 4 6-13 ?
СССР Евгений ГОРЯНСКИЙ 1973 6 2 4 1-5 Увольнение
СНГ Анатолий БЫШОВЕЦ 1992 6 5 1 5-8 Увольнение
Россия Анатолий БЫШОВЕЦ 1998 6 0 6 5-14 Увольнение
Россия Леонид СЛУЦКИЙ 2016 6 2 4 6-13 Увольнение
СССР Николай МОРОЗОВ 1964-1965 5 4 1 3-4 Греция – 3:1
СССР Эдуард МАЛОФЕЕВ 1986 5 1 4 1-6 Увольнение
Россия Олег РОМАНЦЕВ 2002 5 3 2 3-6 Тунис – 2:0
Россия Георгий ЯРЦЕВ 2004 5 2 3 4-8 Греция – 2:1
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!