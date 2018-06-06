Черчесов в шаге от дореволюционного антирекорда

Станислав Черчесов не может победить в семи последних матчах в качестве главного тренера сборной России. После ноябрьской победы над Кореей российская команда трижды сыграла вничью (с иранцами, испанцами и турками) и четырежды уступила (аргентинцам, бразильцам, французам и австрийцам). Более продолжительная серия без побед случалась в истории отечественного футбола только два раза. С 1912 по 1914 год команда, тренируемая Георгием Дюпероном и Робертом Фульдой, в восьми встречах добилась трех ничьих при пяти поражениях, а в 1998 году российская сборная добилась на восьмиматчевом отрезке всего одной ничьей. Правда, начал ту серию Борис Игнатьев (поражение и ничья), а продолжил Анатолий Бышовец​ (шесть поражений). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола: