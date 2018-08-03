Черчесов рассказал подробности о звонке Путина во время чемпионата мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал про звонок президента страны Владимира Путина во время ЧМ-2018. По его словам, у главы государства стоит поучиться общению.

– Во время пресс-конференции поступил звонок от президента. Так и сказали: "Сейчас с вами будет говорить президент. Можете подождать секунду?". Какое ощущение? Когда тебе говорят о президенте, то у любого человека будет внутреннее волнение, – отметил Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Однако когда президент со мной начал говорить, то это было абсолютно нормальное человеческое общение. Этому надо мне тоже поучиться. Когда такой большой руководитель такой большой страны с тобой разговаривает, при этом совершенно спокойно и без напряга, то, думаю, это надо уметь.

– Значит надо опускаться на землю?

– Это вы меня в космос отправили. Кстати, там наверху тоже земля, там тоже надо ходить. Для нас это дополнительный стимул. Президент был на первом матче Кубка конфедераций, на первом матче ЧМ. Обе игры мы выиграли. Надо это в традицию ввести. Так мы и перетягиваем президента от хоккея в футбол. Это реально дополнительный стимул. Перед матчами он звонил, после матчей благодарил. Футболисты это тоже знают. Я телеграфно передавал какие-то вещи.