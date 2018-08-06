Черчесов рассказал, почему не считает успешным выступление сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не считает успешным выступление национальной команды на чемпионате мира-2018 из-за того, что футболисты не завоевали титула.

- Для меня ничего не изменилось после чемпионата мира, - сказал Черчесов в интервью программе "Действующие лица". - Спорт - это титул. Моральный успех есть - мы настроили страну на позитивный лад. Но это не спортивный успех: медалей нет, кубка нет, титула нет. За артистизм нам поставили высокую оценку, а за титул - нет. Поэтому мы расстроены.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).