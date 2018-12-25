Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможности работы в клубе. По его словам, для этого нет никакого основания.

- Чтобы позвали на работу в клуб нужна почва. Но если ты не даешь такой почвы..., - приводит слова Черчесова официальный сайт РФС. - Есть почва, которую дает работа, а есть то, что ты трансформируешь в народ. Я как работал в сборной, так и работаю. Я не сомневался, что надо продолжать. Поэтому когда тебя со стороны наблюдают, и у тебя нет какой-то двоякости, к тебе и не обращаются.