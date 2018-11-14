Черчесов рассказал о роли его усов на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Германиейв преддверии товарищеского матча с Германией отметил, что усы ему не помогли добиться усрпеха на ЧМ-2018.

Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге на "Ред Булл Арене" и начнется в 22.45 по московскому времени.

- (от немцев очередной вопрос) Вы провели великолепный ЧМ-2018, удивили многих людей в России. Мы слышали про телеведущего Ивана Урганта, который запустил акцию с "усами надежды"....

- Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их больше отрастил, и мы бы стали чемпионами мира. Но так как усы не помогают, надо было делать что-то другое. Понятно - то, что мы сыграли такой эмоциональный ЧМ, это нас радует. Потому что ЧМ без команды-хозяйки, которая дает надежду и эмоции, выглядел бы скучно. Хорошо, что нам это удалось. Нас чуть больше узнают, чаще фотографии с нами делают. Для того и играли, чтобы футбол российский чуть-чуть приподнять. (Игорь Рабинер)