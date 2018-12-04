Черчесов рассказал о причинах неудачи сборной России в матчах с Германией и Швецией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах неудачного выступления россиян в матче Лиги наций со сборной Швеции (0:2), а также в товарищеской встрече с Германией (0:3). Он отметил, что случился форс-мажор: из игроков, вызванных на заключительный сбор сезона, пятеро не доехали из-за травм и четверо выпали перед игрой со шведами.

– Из футболистов стартового состава, выступавших на чемпионате мира, на последнем сборе осталось только двое, - рассказал Черчесов в интервью ТАСС. - Остальные закончили играть за национальную команду, вовсе ушли из спорта, получили травмы… Разные причины и обстоятельства, но факт налицо.

Вот вы заговорили про матч против шведов. На поле у нас вышли хорошие, достойные игроки, но пока рано называть их единой командой. Для этого нужно время, а тут пришлось действовать практически с листа. Мы почему в спарринг-партнеры выбрали Германию? Хотели на сильном сопернике проверить готовность к заключительной игре в Лиге наций. Но на немцах сложно обкатывать состав, который собрался вдруг.

Случился форс-мажор – называйте, как хотите: из игроков, вызванных на заключительный сбор сезона, пятеро не доехали из-за травм и четверо выпали перед игрой со Швецией: Кудряшов, Рауш, Петров, Зобнин. Дзюба приехал лишь ко второму матчу. О чем еще говорить? Но, повторяю, с такими проблемами может столкнуться любая команда.

Сейчас вот мы нарвались. Надо делать выводы: расширять состав потенциальных кандидатов, чаще вызывать новых игроков, чтобы они хоть немного поварились в общем котле и при необходимости могли заменить коллег, выбывших по тем или иным причинам.

Скажем, в матче с немцами дебютировал Ари. Опытный, классный футболист, однако у него не было времени, чтобы сыграться с партнерами. Еще рассчитывали просмотреть Ильзата Ахметова, но он получил травму. Не стоит слишком заострять внимание на этих моментах.