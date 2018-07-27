Черчесов рассказал, как он относится к продаже пива на стадионах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время форума "Территория смыслов на Клязьме"рассказал, как он относится к инициативе разрешить продажу пива на стадионах.

- Тут вопрос экономический, жизненный и принципиальный. Я сам к этому делу отношусь отрицательно, потому что я живу правильно, - сказал тренер. - Другое дело, что есть экономика. Тот человек, который это сделал (употребил алкоголь - прим. "СЭ"), возможно, придет (на стадион - прим. "СЭ"), цивилизованно что-то возьмет, за это заплатит, и даже будет в хорошем состоянии. Футбол посмотрел, деньги оставил - команда живет, стадион живет. Я сам жил в Германии и в Австрии, где это все на моих глазах происходило, и ничего плохого не было. И на чемпионате мира это практиковалось - ни одного инцидента не было. Самое главное - как это все внедрять. Экономику еще никто не отменял.