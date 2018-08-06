18:19 | Футбол — Сборная России

Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России для победы над Хорватией на ЧМ-2018


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов заявил, что национальной команде не хватило удачи для победы над Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира

- Для победы над Хорватией не хватило удачи, случая, - сказал Черчесов в интервью программе "Действующие лица". - Мы были готовы, знали характер соперника, выполнили план на игру. Но все решили нюансы. Говорят, что пенальти - это лотерия, но я не согласен. Серия пенальти - это прежде всего исполнительское мастерство. 

Он также рассказал о том, почему согласился возглавить сборную России.

- Это страна: если она позовет, ты должен быть готов, - сказал Черчесов

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=MeUbftuSQRM

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