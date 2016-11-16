22:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов – Рабинеру о "Недосборной": "Все читаю, но это не читал"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что на контрольный матч против Румынии (1:0) после поражения от Катара (1:2) команда вышла злая сама на себя. По словам Черчесова, в матче в Грозном была видна системность игры.

 
Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Хозяева отправили в полет и Александра КОКОРИНА, и всю нашу сборную.Недосборная

– Я вообще читаю все, что вы пишите, но эту статью не читал, – подчеркнул Черчесов в ответ на вопрос обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА, согласен ли тренер с материалом "СЭ" под заголовком "Недосборная" после матча в Дохе.

– Но название обидное? – вопрос Георгия Черданцева.

– Это его мнение, никаких проблем. У меня есть четкая моя программа, которую я планирую развивать. На матч с Румынией команда вышла злая сама на себя. С другой стороны хочу сказать, что мы специально нацелились играть по такой системе – в три центральных защитника. Во втором матче уже была видна системность.

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