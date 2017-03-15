Черчесов против совмещения постов в сборной и клубе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что не собирается совмещать посты в национальной команде и клубе. Его предшественник Леонид Слуцкий с августа 2015 по июнь 2016 года возглавлял сборную и ЦСКА.
– Не так давно вы еще были клубным тренером. Отлично выступали в Лиге Европы с "Динамо", побеждали в чемпионате и Кубке Польши с "Легией". Уже достаточно давно возглавляете сборную и можете сравнить с клубной работой. В чем отличие?
– Профессия та же, подход – другой. Нужно чувствовать многие вещи на дистанции, быть более проницательным. Все-таки не каждый день видишься с игроками. Надо собирать больше информации, правильно ее упорядочивать, не ошибаться в чувствах и видениях. И понятно, что если футболисты ежедневно рядом с тобой в клубе, ты можешь на них влиять. Хотя и в сборной тоже определенное влияние может происходить. В клубах у них могут быть одни требования, в сборной – чуть-чуть другие. И важно, чтобы они умели перестраиваться.
– Если бы гипотетически вам предложили совмещение, вы бы его отмели автоматически?
– Да!
pussykitty
Слуцкий, совмещавший посты, умудрился растерзанную капеллой сборную бесплатно вывести в финальную часть турнира, показав почти 100-процентный результат в важнейших матчах. А что сделал Черчесов? Обыграл румын в товарняке после слов Путина и Кадырова о "сборная давно не побеждала"? Или опозорил открытие шикарного стадиона в Краснодаре? Кубок конфедераций покажет, что он за тренер и может ли решать турнирные задачи. А пока - не верю.
09:48