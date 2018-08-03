22:49 3 августа | Футбол — Сборная России

Черчесов - про ЗМС: "Великие спортсмены имеют право высказываться на этот счет"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему справедливости присуждения званий заслуженный мастеров спорта игрокам национальной команды. По его словам, он готов лично пообщаться на эту тему с другими спортсменами.

– Не могу сказать, что я все читал, но, понятно, какая-то информация до меня доходит, – отметил Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Заслуженные люди. Абсолютно все. Могу с ними пообщаться, какие-то вещи осудить в личном общении. А так… Еще раз повторю, что все – великие игроки и спортсмены, которые чего-то добивались. Поэтому они имеют право свое мнение высказать. Поэтому в этом плане проблем нет.

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