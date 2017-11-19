21:28 | Футбол — Сборная России

Черчесов - про Кокорина: "Усы не показал - уже хорошо"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" прокомментировал интервью нападающего "Зенита" Александра Кокорина. 26-летний форвард отличился в матче 17-го тура премьер-лиги с "Тосно" (5:0).

- Усы не показал - уже хорошо, - сказал Черчесов.

Напомним, что в конце июня, после вылета сборной России с Кубка конфедераций, Кокорин опубликовал фотографию с усами вместе с Артемом Дзюбой. Это вызвало широкий резонанс, однако после оба игрока заявили, что не намекали на Черчесова. Они отметили, что смысл жеста знают только они и экс-футболист Александр Кержаков.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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