Черчесов - про Кокорина: "Усы не показал - уже хорошо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" прокомментировал интервью нападающего "Зенита" Александра Кокорина. 26-летний форвард отличился в матче 17-го тура премьер-лиги с "Тосно" (5:0).

- Усы не показал - уже хорошо, - сказал Черчесов.

Напомним, что в конце июня, после вылета сборной России с Кубка конфедераций, Кокорин опубликовал фотографию с усами вместе с Артемом Дзюбой. Это вызвало широкий резонанс, однако после оба игрока заявили, что не намекали на Черчесова. Они отметили, что смысл жеста знают только они и экс-футболист Александр Кержаков.

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