21:36 | Футбол — Сборная России

Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта РФ

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во вторник стал обладателем Национальной спортивной премии за 2018 год. 55-летний специалист стал победителем в номинации "Гордость России" в категории "Тренер года", опередив главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, а также личного тренера прыгуньи в высоту Марии ЛасицкенеГеннадия Габриляна.


Российская сборная под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, уступив там в серии пенальти команде Хорватии. Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Впервые лауреаты Премии были определены путем народного голосования и с учетом мнения Экспертного совета, в состав которого вошли Алина Кабаева, Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Александр Карелин и другие известные представители мира спорта. (Александр Рогулев)

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