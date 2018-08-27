Черчесов пришел на прощание с Парамоновым

На церемонию прощания с бывшим футболистом "Спартака" Алексеем Парамоновым, который проходит в Академии им. Черенкова "Спартак", пришел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Кроме того, траурную церемонию посетили бывший глава РФС Николай Толстых и действующий глава РПЛ Сергей Прядкин, передает корреспондент "СЭ" Арман МКРТЧЯН.

Четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" и победитель Олимпиады-56 в составе сборной страны скончался в пятницу на 94-м году жизни.

Алексей Парамонов будет похоронен на Ваганьковском кладбище.