Черчесов пригласил в сборную Кокорина и Глушакова, Дзюба вызов не получил

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Катаром (10 ноября, Доха, 19.00) и Румынией (15 ноября, Грозный, 19.00).

Пресс-атташе "Зенита": "Дзюба и Шатов здоровы и готовятся к "Дандолку"

Так, в национальную команду вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Александр Кокорин, которые после Euro-2016 не получали приглашения. Кроме того, после турнира во Франции в главную команду страны также впервые приглашены защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Головин. В то же время среди вызванных нет полузащитника Олега Шатова и форварда Артема Дзюбы.

В основном списке значатся 24 футболиста.

Вратари: Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Сослан ДЖАНАЕВ ("Ростов"), Станислав КРИЦЮК ("Краснодар").

Защитники: Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (ЦСКА), Виктор ВАСИН ("Уфа"), Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ("Зенит"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Локомотив").

Полузащитники: Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ, Роман ЗОБНИН, Дмитрий КОМБАРОВ (все – "Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (все - "Зенит"), Алексей МИРАНЧУК, Александр САМЕДОВ (оба – "Локомотив"), Магомед ОЗДОЕВ ("Рубин").

Нападающие: Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), Александр КОКОРИН ("Зенит"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов").

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитники Георгий Джикия ("Амкар") и Мариу Фернандес (ЦСКА).

Дополнительно РФС обращает внимание на то, что в данном списке возможны изменения.

Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 7 ноября в Дохе. График подготовки национальной сборной России будет опубликован РФС в ближайшее время.