12:03 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов пригласил в сборную Кокорина и Глушакова, Дзюба вызов не получил

Артем ДЗЮБА и Александр КОКОРИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА и Александр КОКОРИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Катаром (10 ноября, Доха, 19.00) и Румынией (15 ноября, Грозный, 19.00).

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Так, в национальную команду вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Александр Кокорин, которые после Euro-2016 не получали приглашения. Кроме того, после турнира во Франции в главную команду страны также впервые приглашены защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Головин. В то же время среди вызванных нет полузащитника Олега Шатова и форварда Артема Дзюбы.

 
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В основном списке значатся 24 футболиста.

Вратари: Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Сослан ДЖАНАЕВ ("Ростов"), Станислав КРИЦЮК ("Краснодар").

Защитники: Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (ЦСКА), Виктор ВАСИН ("Уфа"), Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ("Зенит"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Локомотив").

Полузащитники: Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ, Роман ЗОБНИН, Дмитрий КОМБАРОВ (все – "Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (все - "Зенит"), Алексей МИРАНЧУК, Александр САМЕДОВ (оба – "Локомотив"), Магомед ОЗДОЕВ ("Рубин").

Нападающие: Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), Александр КОКОРИН ("Зенит"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов").

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитники Георгий Джикия ("Амкар") и Мариу Фернандес (ЦСКА).

Дополнительно РФС обращает внимание на то, что в данном списке возможны изменения.

Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 7 ноября в Дохе. График подготовки национальной сборной России будет опубликован РФС в ближайшее время.

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КОММЕНТАРИИ (30)
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Эрмин

igorvasilevich-там не чего делать==============Так в школу им поздно.А тебе в самый раз.

13:49

Эрмин

Патриот Сибири,когда за НИКи уже будут бригаду из психушки вызывать ?

13:46

Kirillyurrich

это не просто экспериментальный...а бредовый...пример - зенитовцы, вызваны те, кто вообще не играет...

13:45

Нефан1

Какой-то шибко экспериментальный состав. Хотя за 1,5 года надо всех рассмотреть поближе. Тут Саламыч прав.

13:31

KotZombie43484

Во-первых, где Смолов??? Он к этому времени восстановится, по крайней мере к матчу с Румынией. Еще Салугин из форвардов хорош, надо таких по разу в год брать в сборную, и будут стараться похлеще Дзюбы, и бить по воротам, как Смолов забил ЦСКА в 8-м, чтоли, туре. Кокорин пока слабовато играет, из Зенита хорош только Шатов и Дзюба. Полоз - исключительно на замену, на 70 минуте чтоб выйти и забить, не более. А Акинфеева надо менять Лунёва или Селихова - вратарей, испытанных лучшими командами страны. Хорошо, хоть Глушакова поставили, не смотря на то что ноет после каждой потери очков Спартаком, вратаря изучить может и забить нестандартный гол.С другой стороны, есть еще время поэксперементировать, чтобы как на Евро 2016 не сесть в лужу. Там не игроки, а тренер виноват был процентов на 80. А так, если проиграем Катару, то придется Жоаузинью, Фернандеса и Джикию пускать. Посмотрим, как иностранцы впишутся в сборную. Посмотрим...

13:29

igorvasilevich

Такое впечатление что специально приглашают в сборную игроков, которым там не чего делать, а потом будут ныть, нужно вернуть весь состав ЕВРО 2016 и окончательно опозорится на чемпионате мира. Наигрывать нужно игроков от 24-29 лет, всех стариков давно нужно убирать из состава, понятно, что они сейчас сдали уже, а через 18 месяцев они еще сдадут и в скорости и потеряют реакцию.

13:26

Айртон

Спартаковцам надо отказаться от игр за сборную и сосредоточиться на игре за клуб.

13:24

SportsMan

Что за вопрос к любителям и болельщикам: Заслужил ли Кокорин? )) Пусть тренер определяет, согласно с формой игрока.

13:23

Эрмин

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ,Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (все - "Зенит"). Тех,кто ему пригодится ещё,цыган не отпустил к джигиту.

13:21

Ю.Ю.

Патриот Сибири _______________ Вам не известно понятие зАговор?

13:20

кузя23

Смысл вообще в этих товарняках за 2 года до ЧМ? Кого смотреть-то и наигрывать,если неизвестно кто из них в какой форме будет к маю!!! 2018 года.Так,паузу в чемпе из-за отборочных игр сборных заполнить.

13:20

art1st49

где Беленов?

13:10

art1st49

где Беленов? ?

13:10

liud

нет смысла вызывать ветеранов акинфиева,березуцкого, жиркова, самедова ,только могут травму получить. новосельцев,могилевич,оздоев не попадают в состав в клубах. джикию следовало пригласить вместе с зайцевым. не ясно кто по краю справа,шишкин? янбаев и щенников лучше,где рауш и жаозиньо? нужно варианты пробывать. весь сказ

12:57

Igocha

Запасные: Жирков, Могилевец, Шишкин, Новосельцев, это просто непонятное решение и если бы они иногда выходили, тогда другое дело, в очень глухом запасе сидят...

12:53

паоло росси

Могилевец? в основе практически не играл. Нет Шатова и Дзюбы? Это же основа сборной

12:51

Патриот Сибири

Хотя бы Шатова не взял. А то он скоро уже Игоря Денисова по переоцененности обгонит.

12:48

deboshir865

Ну что Саламыч слабо все-таки Березуцкого,и Канифея отсеять из сборной.

12:46

Патриот Сибири

Кокорин, Могилевец, Жирков, Новосельцев. Отличная компания из Зенита подобралась: лавочники да заканчивающие с футболом товарищи. Или Черчесов знает что-то, или кто-то опять пытается угодить Кремлю и Газпрому, мол, хотя бы так. А страдает в итоге сборная.

12:45

Trezvy

Так выбора особого нет, вот и берут, что попало. "Берите, что есть, иначе и того не будет..." (С)

12:43

serenky25

Походу Станислав Саламович зам не знает за что взяться и кого приглашать. Ему СЭ советуют. см. предыдудущие статьи.

12:38

Жорик Вартанов

ну зачем опять Березуцкий, Жирков, Самедов??? ну не доживут они до 2018 года, просто диву даешься упорству наших тренеров, тебе поставили цель подготовить команду на ЧМ, готовь, а не набирай людей которые через полгода в инвалидной коляске будут

12:31

serenky25

Все равно не правильно. Дзюба всегда за сбродную играет с большой самоотдачей. Тем более это вариант игры в столба. Кокорин это мертвый пьянь-мажор. Расцепщиков ж/д вагонов тоже не понятно зачем взяли.

12:31

blue-white!

2 недоразумения заменили в составе 2-х других недоразумений...)))

12:28

sars882

кто забил в последнем туре, того и вызвал?

12:25

pussykitty

Если усатый поставит в ворота Акинфеева, не буду смотреть

12:23

PitersS

serenky25 Дзюбу то за что отцепили?.........А без бразильцев и Шатова чего он на поле будет делать?-мяч таскать, так лучше пусть Кокорин. Дзюба для игры по краям и подач-прострелов-видимо у Черчесова с краями напряг.

12:22

Kidder

Шишкин то за какие заслуги попал? Локомотив на дне, так он еще и в запасе сидит

12:19

PitersS

Сейчас любого бери-все одинаковые. У кого мастерства побольше-меньше старания и наоборот. И, даже, со старанием лучше-у него предела нет, а мастерство нарастить- нужны годы. А чтобы и то и другое?-это не для нас-у нас свой путь..

12:17

serenky25

Дзюбу то за что отцепили?

12:14

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