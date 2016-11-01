Черчесов пригласил в сборную Кокорина и Глушакова, Дзюба вызов не получил

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Катаром (10 ноября, Доха, 19.00) и Румынией (15 ноября, Грозный, 19.00).
Пресс-атташе "Зенита": "Дзюба и Шатов здоровы и готовятся к "Дандолку"
Так, в национальную команду вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Александр Кокорин, которые после Euro-2016 не получали приглашения. Кроме того, после турнира во Франции в главную команду страны также впервые приглашены защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Головин. В то же время среди вызванных нет полузащитника Олега Шатова и форварда Артема Дзюбы.
В основном списке значатся 24 футболиста.
Вратари: Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Сослан ДЖАНАЕВ ("Ростов"), Станислав КРИЦЮК ("Краснодар").
Защитники: Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (ЦСКА), Виктор ВАСИН ("Уфа"), Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ("Зенит"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Локомотив").
Полузащитники: Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ, Роман ЗОБНИН, Дмитрий КОМБАРОВ (все – "Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (все - "Зенит"), Алексей МИРАНЧУК, Александр САМЕДОВ (оба – "Локомотив"), Магомед ОЗДОЕВ ("Рубин").
Нападающие: Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), Александр КОКОРИН ("Зенит"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов").
Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитники Георгий Джикия ("Амкар") и Мариу Фернандес (ЦСКА).
Дополнительно РФС обращает внимание на то, что в данном списке возможны изменения.
Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 7 ноября в Дохе. График подготовки национальной сборной России будет опубликован РФС в ближайшее время.
Опрос
- Рубин
- Терек
- Сослан Джанаев (футбол)
- Ростов
- Игорь Акинфеев
- Амкар
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив Москва (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (Футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- сборная Румынии
- Уфа
- Магомед Оздоев
- Сборная Катара
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Олег Шатов
- Мариу Фернандес
- Павел Могилевец
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Иван Новосельцев
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Станислав Крицюк
- Георгий Джикия
Эрмин
igorvasilevich-там не чего делать==============Так в школу им поздно.А тебе в самый раз.
13:49
Эрмин
Патриот Сибири,когда за НИКи уже будут бригаду из психушки вызывать ?
13:46
Kirillyurrich
это не просто экспериментальный...а бредовый...пример - зенитовцы, вызваны те, кто вообще не играет...
13:45
Нефан1
Какой-то шибко экспериментальный состав. Хотя за 1,5 года надо всех рассмотреть поближе. Тут Саламыч прав.
13:31
KotZombie43484
Во-первых, где Смолов??? Он к этому времени восстановится, по крайней мере к матчу с Румынией. Еще Салугин из форвардов хорош, надо таких по разу в год брать в сборную, и будут стараться похлеще Дзюбы, и бить по воротам, как Смолов забил ЦСКА в 8-м, чтоли, туре. Кокорин пока слабовато играет, из Зенита хорош только Шатов и Дзюба. Полоз - исключительно на замену, на 70 минуте чтоб выйти и забить, не более. А Акинфеева надо менять Лунёва или Селихова - вратарей, испытанных лучшими командами страны. Хорошо, хоть Глушакова поставили, не смотря на то что ноет после каждой потери очков Спартаком, вратаря изучить может и забить нестандартный гол.С другой стороны, есть еще время поэксперементировать, чтобы как на Евро 2016 не сесть в лужу. Там не игроки, а тренер виноват был процентов на 80. А так, если проиграем Катару, то придется Жоаузинью, Фернандеса и Джикию пускать. Посмотрим, как иностранцы впишутся в сборную. Посмотрим...
13:29
igorvasilevich
Такое впечатление что специально приглашают в сборную игроков, которым там не чего делать, а потом будут ныть, нужно вернуть весь состав ЕВРО 2016 и окончательно опозорится на чемпионате мира. Наигрывать нужно игроков от 24-29 лет, всех стариков давно нужно убирать из состава, понятно, что они сейчас сдали уже, а через 18 месяцев они еще сдадут и в скорости и потеряют реакцию.
13:26
Айртон
Спартаковцам надо отказаться от игр за сборную и сосредоточиться на игре за клуб.
13:24
SportsMan
Что за вопрос к любителям и болельщикам: Заслужил ли Кокорин? )) Пусть тренер определяет, согласно с формой игрока.
13:23
Эрмин
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ ,Юрий ЖИРКОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ (все - "Зенит"). Тех,кто ему пригодится ещё,цыган не отпустил к джигиту.
13:21
Ю.Ю.
Патриот Сибири _______________ Вам не известно понятие зАговор?
13:20
кузя23
Смысл вообще в этих товарняках за 2 года до ЧМ? Кого смотреть-то и наигрывать,если неизвестно кто из них в какой форме будет к маю!!! 2018 года.Так,паузу в чемпе из-за отборочных игр сборных заполнить.
13:20
art1st49
где Беленов?
13:10
art1st49
где Беленов? ?
13:10
liud
нет смысла вызывать ветеранов акинфиева,березуцкого, жиркова, самедова ,только могут травму получить. новосельцев,могилевич,оздоев не попадают в состав в клубах. джикию следовало пригласить вместе с зайцевым. не ясно кто по краю справа,шишкин? янбаев и щенников лучше,где рауш и жаозиньо? нужно варианты пробывать. весь сказ
12:57
Igocha
Запасные: Жирков, Могилевец, Шишкин, Новосельцев, это просто непонятное решение и если бы они иногда выходили, тогда другое дело, в очень глухом запасе сидят...
12:53
паоло росси
Могилевец? в основе практически не играл. Нет Шатова и Дзюбы? Это же основа сборной
12:51
Патриот Сибири
Хотя бы Шатова не взял. А то он скоро уже Игоря Денисова по переоцененности обгонит.
12:48
deboshir865
Ну что Саламыч слабо все-таки Березуцкого,и Канифея отсеять из сборной.
12:46
Патриот Сибири
Кокорин, Могилевец, Жирков, Новосельцев. Отличная компания из Зенита подобралась: лавочники да заканчивающие с футболом товарищи. Или Черчесов знает что-то, или кто-то опять пытается угодить Кремлю и Газпрому, мол, хотя бы так. А страдает в итоге сборная.
12:45
Trezvy
Так выбора особого нет, вот и берут, что попало. "Берите, что есть, иначе и того не будет..." (С)
12:43
serenky25
Походу Станислав Саламович зам не знает за что взяться и кого приглашать. Ему СЭ советуют. см. предыдудущие статьи.
12:38
Жорик Вартанов
ну зачем опять Березуцкий, Жирков, Самедов??? ну не доживут они до 2018 года, просто диву даешься упорству наших тренеров, тебе поставили цель подготовить команду на ЧМ, готовь, а не набирай людей которые через полгода в инвалидной коляске будут
12:31
serenky25
Все равно не правильно. Дзюба всегда за сбродную играет с большой самоотдачей. Тем более это вариант игры в столба. Кокорин это мертвый пьянь-мажор. Расцепщиков ж/д вагонов тоже не понятно зачем взяли.
12:31
blue-white!
2 недоразумения заменили в составе 2-х других недоразумений...)))
12:28
sars882
кто забил в последнем туре, того и вызвал?
12:25
pussykitty
Если усатый поставит в ворота Акинфеева, не буду смотреть
12:23
PitersS
serenky25 Дзюбу то за что отцепили?.........А без бразильцев и Шатова чего он на поле будет делать?-мяч таскать, так лучше пусть Кокорин. Дзюба для игры по краям и подач-прострелов-видимо у Черчесова с краями напряг.
12:22
Kidder
Шишкин то за какие заслуги попал? Локомотив на дне, так он еще и в запасе сидит
12:19
PitersS
Сейчас любого бери-все одинаковые. У кого мастерства побольше-меньше старания и наоборот. И, даже, со старанием лучше-у него предела нет, а мастерство нарастить- нужны годы. А чтобы и то и другое?-это не для нас-у нас свой путь..
12:17
serenky25
Дзюбу то за что отцепили?
12:14