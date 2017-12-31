Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и попросил поддержки на домашнем чемпионате мира-2018.
"С наступающим 2018 годом. Сложный и интересный год нам вместе предстоит провести. Убежден, что он нам удастся совместными усилиями, и мы будем достойными хозяевами чемпионата мира. Двенадцатый игрок еще никому не помешал! Нам он обязательно нужен, и мы будем делать максимум для того, чтобы ваши симпатии были на нашей стороне, мы ждем вашей поддержки. Еще раз с наступающим Новым годом!" - сказал Черчесов в видеообращении, опубликованном в официальном Твиттере сборной.
Новогоднее поздравление от наставника @TeamRussia Станислава Черчесова! 🎄🎁🎉 pic.twitter.com/7NB20hcdMA– Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2017 г.
igorx70
Отвали уже, поздравляльщик усатый!
18:53
марк де фоссен
BloodDexter-Скорее всего нас ждет как обычно 3-4 места в группе.------------------------------------------------------------------Скорее всего так и будет с этим тренером.
17:11
BloodDexter
Островзаячий А смысл как Ельцин? Ну придет другой и ничего в лучшем случае не поменяется, а так Черчесов хоть кукую-то игру пытается поставить, проблески есть. В любом случае надо трезво оценивать нашу сборную по футболу, у нас нет игроков даже хорошего, среднего европейского уровня, и мне абсолютно непонятно почему люди ждут от сборной каки-то больших успехов. Скорее всего нас ждет как обычно 3-4 места в группе.
16:28
Островзаячий
Сложный и интересный год нам вместе предстоит провести _____ Может не надо. Может лучше как Ельцин. Попрощаемся и оставим всё в 2017.
16:02