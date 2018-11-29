Черчесов попал в топ-4 лучших тренеров сборных в 2018 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список лучших тренеров национальных сборных 2018 года.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занимает в этом списке четвертое место. У него 26 очков. Напомним, российский специалист впервые в истории вывел команду в 1/4 финала чемпионата мира.

Лучшим тренером признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам (304 очка), который привел команду к победе на ЧМ-2018.

Вторым стал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич (198). Тройку лучших замкунл наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинес (84).

Подробно со списком можно ознакомиться по ссылке.