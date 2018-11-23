Черчесов попал на обложку декабрьского номера Esquire

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем декабрьского номера Esquire в России. Главный редактор этого издания Сергей Минаев в своем Инстаграме опубликовал обложку номера с фотографией 55-летнего специалиста.
- Мы серьезно подошли к вопросу "что почитать" в самолете/поезде/отпуске.
В декабрьском номере. рассказываем о том, как Станислав Черчесов, впервые за тридцать вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ, - написал Минаев.
Мы серьёзно подошли к вопросу "что почитать" а самолете/поезде/отпуске. В декабрьском номере. рассказываем о том, как Станислав Черчесов, впервые за тридцать вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ, Алексей Венедиктов поделился со мной, каким он видит будущее страны, а канал "Беспощадный пиарщик" подвёл медиа-итоги года. Кроме того - отличный материал про историю стритвира, новогодний рассказ Александра Цыпкина и отрывок из нового романа Евгения Водолазкина. В продаже со следующего вторника. Do enjoy, как говорят у нас во вьетнамской лапше на Саввинской.
Напомним, ранее на обложке российской версии Esquire появлялись бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и нападающий "Локомотива" Федор Смолов.