17:33 | Футбол — Сборная России

Черчесов попал на обложку декабрьского номера Esquire

Обсудить
0

Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов стал героем декабрьского номера Esquire в России. Главный редактор этого издания Сергей Минаев в своем Инстаграме опубликовал обложку номера с фотографией 55-летнего специалиста.

Мы серьезно подошли к вопросу "что почитать" в самолете/поезде/отпуске. 
В декабрьском номере. рассказываем о том, как Станислав Черчесов, впервые за тридцать вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ, - написал Минаев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы серьёзно подошли к вопросу "что почитать" а самолете/поезде/отпуске. В декабрьском номере. рассказываем о том, как Станислав Черчесов, впервые за тридцать вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ, Алексей Венедиктов поделился со мной, каким он видит будущее страны, а канал "Беспощадный пиарщик" подвёл медиа-итоги года. Кроме того - отличный материал про историю стритвира, новогодний рассказ Александра Цыпкина и отрывок из нового романа Евгения Водолазкина. В продаже со следующего вторника. Do enjoy, как говорят у нас во вьетнамской лапше на Саввинской.

Публикация от Sergey Minaev (@sergeiminaev) 21 Ноя 2018 в 4:31 PST

Напомним, ранее на обложке российской версии Esquire появлялись бывший главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера и нападающий "Локомотива" Федор Смолов.

Все о сборной России - здесь

Опрос

Кого вы считаете тренером года в России в 2018-м?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...