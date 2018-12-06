Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018, сообщает пресс-служба национальной команды.
Церемония награждения состоялась в Москве в четверг. В 2018 году сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018 🎉 pic.twitter.com/yun3m1Um0U– Сборная России (@TeamRussia) 6 декабря 2018 г.
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