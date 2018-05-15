Черчесов подтвердил, что Джанаев получил травму

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что вратарь "Рубина" Сослан Джанаев, включенный в расширенный список игроков национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2018, получил травму. Ранее специалист сообщал, что перспективы участия голкипера казанцев в сборе перед мировым первенством еще не определены.

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- С братьями (Алексеем и Василием Березуцкими. - Прим. "СЭ") уже несколько раз встречались. Они, как говорится, остались при своем мнении, - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. - Вчера поступила информация - Камболов, видимо, тоже может выпасть, у него икроножная мышца. У Джанаева тоже травма. Ждем, что нам скажут.

Напомним, сборная России 18 мая соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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