14:10 | Футбол — Сборная России

Черчесов подтвердил, что Джанаев получил травму

Сослан ДЖАНАЕВ на тренировке сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сослан ДЖАНАЕВ на тренировке сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что вратарь "Рубина" Сослан Джанаев, включенный в расширенный список игроков национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2018, получил травму. Ранее специалист сообщал, что перспективы участия голкипера казанцев в сборе перед мировым первенством еще не определены.

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- С братьями (Алексеем и Василием Березуцкими. - Прим. "СЭ") уже несколько раз встречались. Они, как говорится, остались при своем мнении, - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. - Вчера поступила информация - Камболов, видимо, тоже может выпасть, у него икроножная мышца. У Джанаева тоже травма. Ждем, что нам скажут.

Напомним, сборная России 18 мая соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=IOAcPKyEE6Y

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