Черчесов поделился подробностями телефонного разговора с Головиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью РФС отметил, что полузащитник Александр Головин вернется в общую группу "Монако" через 10 дней.

- Два дня назад мы с ним по телефону разговаривали, Саша осваивается, - сказал Черчесов. - Понятно, что с травмы начинать в новом клубе никому неприятно, но, по информации на позавчерашний день, ему нужно еще буквально 10 дней, чтобы вернуться в общую группу. Мы приняли решение, что смысла нет его вызывать.

22-летний Головин не был включен в состав национальной команды на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

Игрок перешел в "Монако" летом из ЦСКА, но 8 августа растянул правую лодыжку во время тренировки и выбыл из строя.

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