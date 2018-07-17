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Черчесов побывал в расположении "Дженоа"


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов побывал в расположении "Дженоа", информирует официальный сайт итальянского клуба. 

- Этим утром главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил "Дженоа". Он внимательно следил с трибун за тактическими занятиями главного тренера Давиде Баллардини, - сообщается в Твиттере "Дженоа".

Сегодня итальянский клуб провел контрольную встречу против "Зенита", в которой уступил со счетом 2:3. 

Зенит - Дженоа

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