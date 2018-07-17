Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в расположении "Дженоа", информирует официальный сайт итальянского клуба.

- Этим утром главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил "Дженоа". Он внимательно следил с трибун за тактическими занятиями главного тренера Давиде Баллардини, - сообщается в Твиттере "Дженоа".

🇷🇺 Stamattina a #Neustift il ct della #Russia Stanislav #Cercesov è stato in visita al Genoa. 🔴🔵 Ha seguito con attenzione dalla tribuna l'allenamento tattico di mister Davide #Ballardini. pic.twitter.com/8r9oAsx2U9 – Genoa CFC (@GenoaCFC) 17 июля 2018 г.

Сегодня итальянский клуб провел контрольную встречу против "Зенита", в которой уступил со счетом 2:3.

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