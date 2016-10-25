11:35 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов планирует вызвать в сборную России Джикию

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Защитник "Амкара" Георгий Джикия находится в расширенном списке сборной России. Об этом сообщил главный тренер пермского клуба Гаджи Гаджиев. По его словам, наставник национальной команды Станислав Черчесов планирует вызвать его на один из сборов в следующем году. В текущем чемпионате России 22-летний Джикия провел за "Амкар" 11 матчей без замен.

- По-видимому, Джикией интересуется и сборная Грузии. При этом у меня был разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, - цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. - Он говорил, что Джикия в расширенном списке кандидатов на один из сборов в следующем году, он планирует вызвать Джикию. Будут ли вызваны другие игроки "Амкара", я не знаю. Мы общались только по поводу Джикии.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161025/1111299604.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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echo2011

Главное,заиграть игрока,как в свое время Каряку,чтобы не достался другой сборной,а там хоть трава не расти!

12:18

fireman32

Да зачем Джикия сборной России))?

12:00

Platinum1991

ЧЕРЧЕСОВ ПЛАНИРУЕТ ВЫЗВАТЬ В СБОРНУЮ РОССИИ ДЖИКИЮ??? Джикия часто ошибается и теряется на поле! Он не игрок сборной! Ему нужна стабильность и игра без ошибок! Сыроват Джикия для сборной! С таким подходом и подбором игроков в сборную, Черчесов далеко НЕ УЕДЕТ и увязнет в болоте средне статического слабого, по футбольным меркам, Джикии!

11:54

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