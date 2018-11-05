Черчесов ответил на вопрос о переговорах со "Спартаком"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос корреспондента "СЭ" о том, вел ли переговоры со "Спартаком" по поводу своего совмещения постов в национальной команде и московском клубе.

– Недавно ходили разговоры о возможном назначении в "Спартак". Это имело под собой какие-то основания?

– Если говорить только по делу, то ситуация здесь следующая. Первое: со мной никто из руководителей "Спартака" ни разу не связывался. Второе: мои непосредственные руководители со мной на эту тему не разговаривали. Значит, либо с ними никто не связывался, либо связывался, но получил отказ. И третье, самое главное: в "Спартак" надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. Все, баста, только с этой мыслью. (Александр Рогулев)