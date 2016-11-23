Черчесов отдал голос Головину как лучшему молодому игроку года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в голосовании за звание лучшего молодого футболиста года в премьер-лиге на первое место поставил полузащитника ЦСКА Александра Головина, информирует официальный сайт ДФЛ. Вторым в его списке стал хавбек "Уфы" Игорь Безденежных. Тройку лучших замыкает защитник "Анжи" Георгий Тигиев.

Также на премию "Первая пятерка" претендуют нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов и полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов. Имя победителя станет известно 28 ноября после завершения голосования руководителей футбольных ведомств и клубов, а также тренеров, экспертов и журналистов.