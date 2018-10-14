22:43 14 октября | Футбол — Сборная России

Черчесов одержал десятую победу во главе сборной

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Сборная России продлила беспроигрышную серию под руководством Станислава Черчесова до шести матчей. В последний раз россияне уступали в основное время Уругваю в группе чемпионата мира. Сам Черчесов выиграл 10-й матч во главе национальной команды, став шестым специалистом, добравшимся до этой отметки. При этом делящих четвертое-пятое место Павла Садырина и Дика Адвоката он может догнать уже в этом году, если победит в двух ноябрьских встречах. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по победам во главе сборной России

Тренер

Годы

Матчи

Победы

% побед

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

60,00%

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

56,41%

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

51,52%

Павел Садырин

1992-1994

23

12

52,17%

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

50,00%

Станислав Черчесов

2016-н.в.

29

10

34,48%

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

42,11%

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

40,00%
Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

46,15%

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

44,44%

Юрий Семин

2005

7

3

42,86%

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0,00%

Александр Бородюк

2006

2

0

0,00%

 

Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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