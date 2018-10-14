Черчесов одержал десятую победу во главе сборной

Сборная России продлила беспроигрышную серию под руководством Станислава Черчесова до шести матчей. В последний раз россияне уступали в основное время Уругваю в группе чемпионата мира. Сам Черчесов выиграл 10-й матч во главе национальной команды, став шестым специалистом, добравшимся до этой отметки. При этом делящих четвертое-пятое место Павла Садырина и Дика Адвоката он может догнать уже в этом году, если победит в двух ноябрьских встречах. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по победам во главе сборной России
|
Тренер
|
Годы
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
1994-1996, 1999-2002
|
60
|
36
|
60,00%
|
2006-2010
|
39
|
22
|
56,41%
|
2012-2015
|
33
|
17
|
51,52%
|
1992-1994
|
23
|
12
|
52,17%
|
2010-2012
|
24
|
12
|
50,00%
|
2016-н.в.
|
29
|
10
|
34,48%
|
2003-2005
|
19
|
8
|
42,11%
|
1996-1998
|
20
|
8
|
40,00%
|Леонид Слуцкий
|
2015-2016
|
13
|
6
|
46,15%
|
2002-2003
|
9
|
4
|
44,44%
|
2005
|
7
|
3
|
42,86%
|
1998
|
6
|
0
|
0,00%
|
2006
|
2
|
0
|
0,00%