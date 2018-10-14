Черчесов одержал десятую победу во главе сборной

Сборная России продлила беспроигрышную серию под руководством Станислава Черчесова до шести матчей. В последний раз россияне уступали в основное время Уругваю в группе чемпионата мира. Сам Черчесов выиграл 10-й матч во главе национальной команды, став шестым специалистом, добравшимся до этой отметки. При этом делящих четвертое-пятое место Павла Садырина и Дика Адвоката он может догнать уже в этом году, если победит в двух ноябрьских встречах. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по победам во главе сборной России