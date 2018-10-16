Черчесов оценил перспективы Игнашевича как тренера

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" заявил, что у Сергея Игнашевича большое тренерское будущее. Экс-защитник проводит сборы вместе с национальной командой.

– Чемпионат мира закончился. Игнашевич объявил о завершении карьеры. Когда он сказал, что переходит на другую работу и учится на тренера, мы предложили ему приезжать к нам на сборы, - рассказал Черчесов. - Мы всегда рады его видеть. Он имеет большие перспективы как тренер. Два сбора с нами провел, общается, готовит с нами тренировки, какие-то упражнения проводит. Думаю, это ему на пользу. Время идет. Наша задача – растить другое поколение. Наша задача – помочь достойным людям.

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