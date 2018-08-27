Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. В нем нет Акинфеева и Смолова

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи национальной команды после чемпионата мира-2018. В сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

В список включены 25 игроков.

Состав сборной России (позиции - по сайту РФС)

вратари:

Гильерме ("Локомотив")

Андрей Лунев ("Зенит")

Антон Шунин ("Динамо")

защитники:

Георгий Джикия ("Спартак")

Илья Кутепов ("Спартак")

Федор Кудряшов ("Рубин")

Эльмир Набиуллин ("Зенит")

Игорь Смольников ("Зенит")

Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция)

Константин Рауш ("Динамо")

Андрей Семенов ("Ахмат")

Мариу Фернандес (ЦСКА)

полузащитники:

Юрий Газинский ("Краснодар")

Дмитрий Стоцкий ("Краснодар")

Роман Зобнин ("Спартак")

Александр Ерохин ("Зенит")

Далер Кузяев ("Зенит")

Алексей Ионов ("Ростов")

Руслан Камболов ("Рубин")

Павел Могилевец ("Рубин")

Денис Черышев ("Валенсия", Испания)

Антон Швец ("Ахмат")

нападающие:

Артем Дзюба ("Зенит")

Антон Заболотный ("Зенит")

Дмитрий Полоз ("Рубин")

Из участников ЧМ-2018 в составе нет 11 из 23 игроков.

вратари:

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Владимир Габулов ("Брюгге")

защитники:

Владимир Гранат ("Рубин")

Сергей Игнашевич (завершил карьеру)

полузащитники:

Александр Головин ("Монако", травмирован)

Алан Дзагоев (ЦСКА, травмирован)

Юрий Жирков ("Зенит", завершил карьеру в сборной)

Александр Самедов ("Спартак", завершил карьеру в сборной)

Антон Миранчук ("Локомотив")

нападающие:

Федор Смолов ("Локомотив")

Алексей Миранчук ("Локомотив")

Отмечается, что в данном списке возможны изменения. Команда начнет подготовку к первым играм после домашнего мирового первенства 3 сентября в Новогорске.

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