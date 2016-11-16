Черчесов объяснил выбор Катара: сборную России встретили и оплатили проживание

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" ответил на вопрос обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА о том, почему в соперники по контрольным играм были выбраны именно сборные Катара и Румынии. По словам тренера, ситуация с исключением команды из одной из отборочных групп чемпионата мира-2018, в которой бы она играла вне конкурса, спутала все планы.

– Я бы хотел вернуться к Катару... – начал Сергей Егоров.

– А я бы хотел вернуться к Румынии, – парировал Черчесов.

– Почему в соперники были выбраны Катар и Румыния? На сколько вы свободны в выборе соперников?

– Вы наверное, как и я, не читаете, что пишут. Мои высказывания вы не читаете. Есть Катар, нас встречают, оплачивают проживание. Мы там провели 7 дней в хороших футбольных условиях. Мы там сыграли и задержались. Это был скорее сбор. Если бы у нас была возможность найти команду, в таком же регионе.

Румыния только что играла на чемпионате Европы. Это плохая сборная?

– Это не топ-команда. Нам говорили, что перед чемпионатом мира мы будем играть топ-командами.

– Мы были бы в группе, как французы перед Euro. Но из-за Косово и Гибралтара это отменили. Где нам найти команды? Я вам ответил, почему мы с Катаром играли – есть возможность провести полноценный сбор.