Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную Зобнина и Дзагоева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления состава национальной команды на два контрольных матча с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники", начало - 16.00, время московское) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург", 21.45) дал короткий комментарий по некоторым футболистам из "списка 27". Специалист подчеркнул, что полузащитник Роман Зобнин уже тренируется в "Спартаке" наравне со всеми, а хавбек ЦСКА Алан Дзагоев был в заявке армейцев на матч 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1).

– 6 ноября сборная России приступит в Новогорске к подготовке к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией, – цитирует пресс-служба РФС Черчесова. – Как и в октябре, мы вызываем в команду 27 игроков. Из-за травмы в сборной не будет Самедова. Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах.

Роман Зобнин уже тренируется в "Спартаке" в общей группе, и для него очень важно находиться в расположении команды, присутствовать на теоретических занятиях. К тому же у нас в сборной работают физиотерапевт и массажист "Спартака", так что ситуацию будем контролировать в полной мере. Кроме того, по сравнению с октябрьским сбором мы пригласили имевших тогда повреждения Глушакова и Комбарова, а также хорошо себя зарекомендовавших Игнатьева и Швеца.

Напомним, Дзагоев из-за различных повреждений сыграл за сборную при Черчесове лишь 75 минут. Зобнин рекордно быстро вернулся в общую группу клуба после травмы крестообразных связок колена, которую получил 5 июня в контрольной игре за национальную команду с Венгрией перед Кубком конфедераций.

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