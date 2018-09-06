Черчесов объяснил, почему Дзюба стал капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба является самым опытном игроком в нынешней национальной команде.

- Дзюба - новый капитан сборной. Как он себя проявляет?

- Это вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. А Артем – наш самый опытный футболист, будет выводить на поле команду в капитанской повязкой. (Дмитрий Зеленов).

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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