13:34 | Футбол — Сборная России

Черчесов объяснил, почему Дзюба стал капитаном сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба является самым опытном игроком в нынешней национальной команде. 

- Дзюба - новый капитан сборной. Как он себя проявляет? 

- Это вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной.  А Артем – наш самый опытный  футболист, будет выводить на поле команду в капитанской повязкой. (Дмитрий Зеленов).

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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