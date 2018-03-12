Черчесов объяснил, почему Алексей Миранчук в заявке сборной числится нападающим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления состава на товарищеские матчи против Бразилии и Франции объяснил, почему полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в заявке национальной команды числится нападающим. При этом его брат Антон Миранчук включен в состав в качестве хавбека.

- В последнем матче он играл у нас ближе к атаке, оттянутым форвардом, - сказал Черчесов. - Но если для вас принципиально, можем это поменять. На бумаге можно написать, что угодно. Главное, чтобы он на поле не пропадал. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, матч Россия - Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 19.00 по московскому времени. Встреча Россия - Франция пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербурге" 27 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18.50 по московскому времени.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией