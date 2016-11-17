00:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов объяснил, на какой позиции Глушаков нужен сборной

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" рассказал о роли Дениса Глушакова в сборной. Она отличается от той, что исполняет хавбек в "Спартаке".

– На сколько Глушаков нужен на позиции "пятерки"? - вопрос тренеру. - В "Спартаке" он не будет играть на той позиции, как в сборной...

– Мы его тренировали. Говорили. На сегодняшний день он был нужен на этой позиции. А будущее покажет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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01:12

Antiidiot

На позиции в кресле у телевизора самое то.

00:29

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