Черчесов объяснил, на какой позиции Глушаков нужен сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" рассказал о роли Дениса Глушакова в сборной. Она отличается от той, что исполняет хавбек в "Спартаке".
– На сколько Глушаков нужен на позиции "пятерки"? - вопрос тренеру. - В "Спартаке" он не будет играть на той позиции, как в сборной...
– Мы его тренировали. Говорили. На сегодняшний день он был нужен на этой позиции. А будущее покажет.
fwer34d
Ребят, подруга недавно посоветовала одно средство, с помощью которого изменилась вся жизнь. Секс по пару часов, а от девушек отбоя нет, причем действует в любом возрасте и состоянии. Советую всем - https://vk.cc/5PtZ6G
01:12
Antiidiot
На позиции в кресле у телевизора самое то.
00:29