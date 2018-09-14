Черчесов - об автограф-сессии Дзюбы: "Тот, кто не может играть, идет представлять сборную"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что форвард Артем Дзюба испытывал боли в спине и не мог играть, поэтому и принял участие в автограф-сессии. По его словам, тот, кто не может играть, представляет сборную вне поля.

– Дзюба покинул сборную из-за болей в спине, но потом принял участие в автограф-сессии. Некоторые увидели в ситуации двойное дно, дескать, спонсорские интересы оказались важнее.

– Он расписывался, перепрыгивая через заборы? Если да, то будем разбираться. Если нет, то "расписываться" и "спина болит" – это разные вещи. Если футболист не может играть, мы отправляем его к вам. Кто может играть – тот готовится, тот, кто не может, идет представлять сборную.

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