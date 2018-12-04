Черчесов - о жизни сборной России во время ЧМ-2018: "Все шло своим чередом, ежовых рукавиц не было"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как жила национальная команда во время чемпионата мира-2018. Он отметил, что сборная не находилась в оцепенении из-за свалившегося груза ответственности, была дисциплина, но футболисты не были в ежовых рукавицах.

– Со стороны все выглядело, как американские горки. Сначала – падение, потом – взлет…

– Погруженные в процесс видели, что все идет по плану. Перепады в любом случае неизбежны, это ведь спорт высших достижений. Кто-то из ваших коллег после контрольного матча с Турцией 5 июня, в котором мы сыграли вничью, спросил, мол, когда увидим на поле не одиннадцать футболистов, а команду. Я ответил: 14 июня, в игре против Саудовской Аравии. Так и получилось, - рассказал Черчесов в интервью ТАСС.

И тех, кому в России не хватало атмосферы футбольного праздника, я попросил потерпеть до открытия чемпионата, до первого свистка судьи и удара по мячу. Зрители купили билеты и жаждали яркого зрелища. Надо было его обеспечить. Девизом сборная России выбрала слова "Играй с открытым сердцем!" Их написали на автобусе, на котором мы ездили на матчи и тренировки. А после победы над испанцами ребята растянули на поле баннер "Играем за вас!" И болельщики отвечали нам взаимностью.

Деталь, о которой, быть может, многие позабыли: к началу чемпионата в рейтинге ФИФА сборная России была ниже всех остальных финалистов. На протяжении двух лет мы не участвовали в официальных соревнованиях, а для контрольных матчей выбирали маститых соперников – Чили, Бельгию, Францию, Испанию, Аргентину, Бразилию… На том этапе требовалось объективно оценить свои силы, чтобы исправить ошибки, провести работу над ними.

Считаю, нам удалось учесть много нюансов. И по ходу чемпионата продолжали вносить коррективы. При этом не скажу, будто команда находилась в оцепенении из-за свалившегося груза ответственности. Все шло своим чередом. Да, дисциплина, порядок – это даже не обсуждалось, но и ежовых рукавиц не было. Скажем, после матча с Египтом я разрешил игрокам "Зенита" не возвращаться в Москву с командой, остаться в Петербурге, провести вечер с семьями. Они прилетели на следующий день.

И к нам на базу часто приезжали гости – тот же Денис Мацуев, Аркадий Дворкович, Виталий Мутко, Гус Хиддинк, Ольга Голодец, Павел Колобков, Тина Канделаки, мой старый знакомый Гоша Кудинов с чемпионом мира 2006 года Марко Амелия из Италии… Само собой, навещали жены футболистов с детьми. Чтобы никто никому не мешать, специально оборудовали на территории базы дом гостеприимства. Борис Левин из клуба знатоков "Что? Где? Когда?" несколько раз был в Новогорске, проводил интеллектуальные игры. Хороший способ переключиться с футбола.