Черчесов – о здоровье Дзагоева: "Чемпионат мира не за горами"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о том, что национальная команда не будет вызывать дополнительных игроков для подготовки к контрольным матчам с Кореей и Ираном.

При этом специалист подчеркнул, что полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву необходимо более внимательно отнестись к своему здоровью. Ранее сообщалось, что хавбек получил повреждение в области ахиллового сухожилия. Предполагалось, что он пропустит около четырех недель.

– Довызывать никого не будем, – начал Черсчесов.

- Что с травмированными? Мы слышали, что приезжал Дзагоев.

- Дзагоев был, мы с ним переговорили. Он знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами. Он никак к нам не попадет. Он все выслушал и будет лечиться.

Я читал, что говорил врач ЦСКА о том, что Алану нужно на восстановление четыре недели. Я считаю, что ему нужно шесть, а может быть и восемь, если он хочет полностью залечить.

- Держите ли вы план Б в случае отсутствия Дзагоева?

- Во-первых, чемпионат мира далеко. Во-вторых, это не такая травма, но ее надо залечить. Это не ушиб или перелом, когда точно знаешь, когда зарастет. Это ахилл, серьезное дело. Мы уже имели прецеденты с тем же Широковым, с Чорлукой в "Локомотиве", когда запускают, а потом лечат по полгода. Он меня выслушал. Надеюсь, Алан понял, о чем идет речь. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)